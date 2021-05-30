Глава Европарламента призвал ввести новые санкции против России
Председатель Европарламента Давид Мария Сассоли выступил за введение против России новых санкций из-за инцидента с принудительной посадкой в Минске иностранного лайнера, на борту которого находился опальный белорусский журналист Роман Протасевич
Председатель Европарламента Давид Мария Сассоли выступил за введение против России новых санкций из-за инцидента с принудительной посадкой в Минске иностранного лайнера, на борту которого находился опальный белорусский журналист Роман Протасевич.
В интервью журналистам группы Funke спикер Европарламента заявил, что из-за истории с посадкой самолета под предлогом угрозы взрыва санкции должны быть введены не только против Белоруссии, но и России.
Давид Мария Сассоли также высказался за установление более тесного контакта с населением России и гражданским обществом, а также поддержку российских диссидентов, неправительственных организаций и независимых СМИ, сообщает «Лента.ру».
Отметим, что в конце апреля 2021 года председатель Европарламента был внесен в список иностранных граждан, которым запрещается въезд в Россию.