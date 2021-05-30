В Новосибирской области скончался юноша, в которого при задержании выстрелил полицейский
Инцидент произошел 28 мая в Мошковском районе. Водитель тонированной Toyota не остановился по требованию сотрудника ДПС и пытался скрыться от патруля
В Новосибирской области скончался 19-летний юноша, которому сотрудник ДПС случайно выстрелил в голову при задержании. О смерти пострадавшего в больнице сообщает портал «Сиб.фм».
Инцидент произошел 28 мая в Мошковском районе. Водитель тонированной Toyota не остановился по требованию сотрудника ДПС и пытался скрыться от патруля. После погони машина нарушителя была остановлена возле придорожной гостиницы.
Сотрудник ДПС сначала нанес несколько ударов 19-летнему Векилю Абдуллаеву, а затем достал табельное оружие и выстрелил.
В Следственном комитете сообщили, что полицейский применил насилие в отношении водителя, «выходя за пределы своих полномочий», после чего взял пистолет, возвел его в боевое положение, направил в сторону задержанного и «непроизвольно нажал на спусковой крючок».
Абдуллаев с ранением в голову был доставлен в больницу, однако спасти его врачи не смогли.
По факту инцидента возбуждено уголовно дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».