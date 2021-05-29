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29 мая 2021, 23:40

Индонезийских чиновников отправят работать удаленно на остров Бали

Власти Индонезии планируют отправить часть государственных служащих на удаленную работу. При этом чиновники будут работать на популярном у туристов острове Бали

Индонезийских чиновников отправят работать удаленно на остров Бали
Фото: Twitter/WorldTourisms

Власти Индонезии планируют отправить часть государственных служащих на удаленную работу. При этом чиновники будут работать на популярном у туристов острове Бали.

Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно сообщил, что программа перевода чиновников на Бали находится на финальной стадии готовности. В рамках этой программы на курорт отправят сотрудников Министерства по морским делам и инвестициям, а также подведомственных ему структур. По плану правительства, на Бали переедут 8 тысяч человек, сообщает агентство Bloomberg.

За счет переселения чиновников на Бали власти Индонезии рассчитывают создать спрос на услуги отелей и заведений общественного питания. Это поможет ускорить восстановление экономики острова после действия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

В правительстве полагают, что вслед за государственными службами на Бали переедут работать и работники других сфер. Этот остров считается самым пострадавшим от карантина регионом Индонезии.

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