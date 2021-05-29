В Брянской области машина Росгвардии сбила двух детей на пешеходном переходе
Мальчики ехали на самокатах по «зебре» на зеленый сигнал светофора, когда на них наехала, не снижая скорости, машина Росгвардии. Инцидент произошел вечером 28 мая на пересечении улиц Садовой и Комсомольской
В городе Новозыбково Брянской области патрульный автомобиль Росгвардии на высокой скорости сбил двоих детей, которые пересекали пешеходный переход на зеленый свет.
Мальчики ехали на самокатах по «зебре» на зеленый сигнал светофора, когда на них наехала, не снижая скорости, машина Росгвардии. Инцидент произошел вечером 28 мая на пересечении улиц Садовой и Комсомольской.
В ГИБДД сообщили, что в результате аварии 10-летний мальчик получил перелом черепа и ушиб головного мозга. Второй ребенок был госпитализирован с травмой головы и ссадинами, сообщает Znak.com.
В управлении Росгвардии по Брянской области сообщили, что проводят служебную проверку по факту происшествия. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, однако информации о задержании росгвардейцев, находившихся в автомобиле, пока нет.