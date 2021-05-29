Наталья Поклонская сняла свою кандидатуру с праймериз «Единой России»
Бывший прокурор Крыма, а сейчас депутат Госдумы Наталья Поклонская не будет участвовать в парламентских выборах в сентябре текущего года. В этой связи она свою кандидатуру с праймериз «Единой России»
Бывший прокурор Крыма, а сейчас депутат Госдумы Наталья Поклонская не будет участвовать в парламентских выборах в сентябре текущего года. В этой связи она свою кандидатуру с праймериз «Единой России».
В своем Twitter Наталья Поклонская сообщила, что снялась с предварительного голосования «Единой России», так как переходит на новое место работы. Подробности депутат не уточнила, отметив, что пока это будет интригой.
«Я не исчезаю и не пропадаю, скоро увидимся на моих приемах в Крыму. Все ваши обращения и вопросы будут рассматривать и помогать каждому, кто обратится на мое имя», - сообщила Поклонская.
Отметим, что на прошлых выборах в Госдуму Наталья Поклонская была включена в партийный список «Единой России» в обход праймериз, а после голосования получила мандат главы Крыма Сергея Аксенова.