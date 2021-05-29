Общий долг россиян по ипотеке вырос до рекордных 10 трлн рублей
По данным финансового регулятора, по данным на 1 мая 2021 года долг граждан по кредитам на покупку жилья составила 10,05 трлн рублей. По сравнению с апрелем этот показатель вырос на 2,9%, а по сравнению в 2020 годом – на 25,8%
Общий долг российских граждан по ипотечным кредитам вырос до рекордных 10 триллионов рублей. Такие данные предоставил Центральный банк России.
По данным финансового регулятора, по данным на 1 мая 2021 года долг граждан по кредитам на покупку жилья составила 10,05 трлн рублей. По сравнению с апрелем этот показатель вырос на 2,9%, а по сравнению в 2020 годом – на 25,8%.
Что касается просроченной задолженности по ипотеке, то она составила 69,71 млрд рублей – это примерно 0,7% от общего объема, сообщает «Дождь».
В апреле граждане взяли в банках 191 420 ипотечных кредитов на общую сумму 550,0 млрд рублей, что на 153% больше, чем в 2020 году. В апреле прошлого года россияне оформили в два раза меньше кредитов, но такой показатель был обусловлен пиком антиковидных ограничений в стране.