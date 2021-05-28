Депутаты от КПРФ обжалуют в Конституционном суде «закон против ФБК»
Депутаты фракции КПРФ в Госдуме планируют обратиться в Конституционный суд с просьбой проверить на соответствие Конституции законопроекта, который запрещает участвовать в выборах гражданам, которые были, так или иначе, причастны к деятельности экстремисткой организации
Депутаты фракции КПРФ в Госдуме планируют обратиться в Конституционный суд с просьбой проверить на соответствие Конституции законопроекта, который запрещает участвовать в выборах гражданам, которые были, так или иначе, причастны к деятельности экстремисткой организации.
Первый зампред комитета по госстроительству и глава юридической службы КПРФ Юрий Синельщиков сообщил «Открытым медиа», что для подачи обращения в Конституционный суд необходимо собрать подписи 90 депутатов.
Напомним, что против этого документа, который также называют «законом против ФБК», проголосовали только депутаты от КПРФ. Представители думской оппозиции в лице ЛДПР и «Справедливой России» от участия в голосовании по этому законопроекту отказались.
В ЛДПР заявили, что этот документ не соответствует программе партии, выступающей за расширение избирательных возможностей граждан. В «СР» закон не поддержали, так как он поражает российских граждан в правах задним числом (документ имеет обратную силу, что противоречит Конституции).
Данный законопроект депутаты от «Единой России» подготовили и приняли с целью не допустить на выборы соратников и сторонников оппозиционера Алексея Навального. 9 июня суд рассмотрит требование прокуратуры Москвы о признании Фонда борьбы с коррупцией (внесен в реестр инагентов) и штабов Навального экстремистскими организациями.