В Оренбургской области ученика первого класса обвинили в участии в несогласованном митинге
В Оренбургской области полицейские составили два административных протокола в отношении жителя села Александровка из-за участия его сына-первоклассника в несогласованном митинге
В Оренбургской области полицейские составили два административных протокола в отношении жителя села Александровка из-за участия его сына-первоклассника в несогласованном митинге.
Накануне сын мужчины пришел на школьную линейку с плакатом, на котором было написано требование отремонтировать аварийное здание учебного заведения. В отношении отца юного «манифестанта» был составлен протокол об организации акции без подачи уведомления и вовлечении несовершеннолетних в митинги. Мужчине грозит штраф в размере 80 тысяч рублей.
Школа в Александровке была закрыта из-за аварийного состояния в 2020 году, а учеников перевели в здание бывшего интерната. Региональное издание Orenday сообщает, что ремонт не могут закончить из-за постоянного увеличения стоимости работ.
Дети решили выйти на школьную линейку с плакатом после того как узнали, что им предстоит учиться в соседнем селе в 28 километрах от дома.