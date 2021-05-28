Министерство обороны скрыло доходы всех заместителей Сергея Шойгу
Министерство обороны скрыло декларации о доходах и имуществе заместителей главы ведомства Сергея Шойгу. Из открытого доступа пропали декларации всех 12 замов, начиная с 2017 года
Министерство обороны скрыло декларации о доходах и имуществе заместителей главы ведомства Сергея Шойгу. Из открытого доступа пропали декларации всех 12 замов, начиная с 2017 года.
Представитель Минобороны сообщил РБК, что сокрытие данных о доходах заместителей Сергея Шойгу обусловлено поправками в закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», которые вступили в силу в апреле 2021 года.
Поправки, о которых идет речь, разрешают не публиковать в открытом доступе сведения о доходах некоторых категорий военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих Вооруженных сил России.
Отметим, что Сергей Шойгу о своих доходах и имуществе за 2020 года отчитался. Его заработок составил 15,9 млн рублей. Супруга министра заработала 12,3 млн рублей.