Следователи проверили показания Сергея Фургала по методике из сериала «Обмани меня»
Сотрудники Следственного комитета в рамках расследования уголовного дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала применили «новейшую методику» для проверки достоверности показаний обвиняемого
Сотрудники Следственного комитета в рамках расследования уголовного дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала применили «новейшую методику» для проверки достоверности показаний обвиняемого. Напомним, что бывшего депутата и губернатора обвиняют в заказных убийствах бизнесменов, совершенных еще в начале нулевых годов.
Во время допроса следователи проанализировали мимику и жесты Сергея Фургала с помощью компьютерных программ. За три часа они задали бывшему губернатору более 50 вопросов, на которые он отвечал в свободной форме. Все они были обработаны в двух программах, одна из которых распознавала изменения тембра голоса и скорости речи, а вторая - проявление эмоций на лице обвиняемого, сообщает «КоммерсантЪ».
Затем комиссия из четырех экспертов оценила полученные результаты. Эксперты выявили несколько сотен «вербальных и невербальных» признаков «неискренности Сергея Фургала». Например, попытки обвиняемого изменить положение своего тела комиссия расценила, как «лимбическое бегство от допроса».
Результаты компьютерных программ и выводы экспертной комиссии, основанные на изменении тембра голоса, «ерзании» и покашливании, следователи оформили как улику против экс-главы Хабаровского края.
Методика проведенной экспертизы очень похожа на метод из художественного американского сериала «Обмани меня», а терминология экспертов их комиссии была заимствована из научного труда «Системные показатели неискренности». Автором этой работы является доцент Российского государственного торгово-экономического университета Мария Коноваленко.
Стоит отметить, что методика Марии Коноваленко не была признана рядом ученых ввиду отсутствия достаточного количества экспериментальных подтверждений.
Адвокат Сергея Фургала Сергей Гроза назвал действия следователей опасным прецедентом и попыткой заменить отсутствующие доказательства по делу «квазинаучными экспериментами, не имеющими четкой научной базы».