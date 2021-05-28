Полковника полиции из дела Ивана Голунова приговорили к 12 годам колонии
Мосгорсуд приговорил к 12 годам лишения свободы подполковника столичной полиции Игоря Ляховца по делу Ивана Голунова. Напомним, что бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы обвиняют в том, что они подбросили наркотики журналисту
Мосгорсуд приговорил к 12 годам лишения свободы подполковника столичной полиции Игоря Ляховца по делу Ивана Голунова. Напомним, что бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы обвиняют в том, что они подбросили наркотики журналисту с целью фабрикации против него уголовного дела.
Игорь Ляховец до увольнения из полиции из-за дела Ивана Голунова возглавлял отдел по борьбе с наркотиками. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима, сообщает тАСС.
Сотрудников УВД по ЗАО, которые непосредственно задерживали журналист и подбросили ему наркотические вещества, Максима Уметбаева, Романа Феофанова и Акбара Сергалиева суд приговорил к 8 годам лишения свободы. Их коллега Денис Коновалов получил 5 лет, так как признал свою вину и сотрудничал со следствием. В своих показаниях он заявлял, что приказ задержать Ивана Голунова отдал лично Игорь Ляховец.
Напомним, что дело против самого Ивана Голунова, которого обвинили в сбыте наркотиков, было закрыто через несколько дней после его задержания в связи с широким общественным резонансом. Примерно через полгода было возбуждено дело против полицейских, которые произвели задержание журналиста.