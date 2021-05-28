Саратовские силовики провели спецоперацию против школьников, подозреваемых в экстремизме
В Саратовской области сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии и Следственного комитета России провели спецоперацию против школьников, подозреваемых в экстремисткой деятельности. В спецоперации приняли участие около 100 силовиков
В Саратовской области сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии и Следственного комитета России провели спецоперацию против школьников, подозреваемых в экстремисткой деятельности. В спецоперации приняли участие около 100 силовиков.
По данным Telegram-канала Baza, силовики подозревают подростков школьного возраста в создании сообщества «ультраправого толка». Это сообщество имеет два названия - «Правая Гвардия» и «Объединение Славян Саратовской области». Участники сообщества планировали нападения на представителей ЛГБТ, атеистов и представителей различных национальностей.
В ходе спецоперации сотрудники правоохранительных органов задержали четверых руководителей экстремистского объединения. Также сообщается, что по делу о создании экстремистского сообщества проходят 14 школьников.
При обыске у подозреваемых изъяли пневматическое оружие, ножи, биты и предметы с нацистской символикой.