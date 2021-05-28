В правительстве анонсировали введение запрета на неперерабатываемый пластик
Вице-премьер Виктория Абрамченко во время выступления на Невском международном экологическом форуме заявила, что поправки запрещают использование не перерабатываемых и трудно извлекаемых материалов, к которым относятся цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки
Правительство России готовит поправки в законодательство о запрете использования в быту пластика, который не поддается переработке, сообщает «Парламентская газета»
Вице-премьер Виктория Абрамченко во время выступления на Невском международном экологическом форуме заявила, что поправки запрещают использование не перерабатываемых и трудно извлекаемых материалов, к которым относятся цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда.
Вице-премьер также отметила, что правительство поставило задачу к 2030 году перерабатывать 50% вторичных отходов в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности вместо их захоронения на полигонах.
Отметим, что российские экологи давно просят власти запретить одноразовый пластик в стране, который они называют «оружием массового поражения», однако никаких шагов в этом направлении принято не было. Между тем, одноразовый пластик является главным загрязнителем прибрежных зон России. По данным «Гринпис», на побережье Черного моря на одноразовый пластик приходится 68% от общего объема мусора, на Азовском море этот показатель составляет 90%, а на озере Байкал - 87%.