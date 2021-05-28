Работникам «Уралвагонзавода» в прошлом году сократили зарплату из-за «ковидных каникул»
Сотрудникам «Уралвагонзавода», который входит в структуру госкорпорации «Ростех», в прошлом году сократили зарплаты на 22%. На формирование зарплатного фонда в 2020 году было выделено 9 млрд рублей, хотя в 2019 году этот показатель составил 11 млрд рублей
Сотрудникам «Уралвагонзавода», который входит в структуру госкорпорации «Ростех», в прошлом году сократили зарплаты на 22%.
На формирование зарплатного фонда в 2020 году было выделено 9 млрд рублей, хотя в 2019 году этот показатель составил 11 млрд рублей.
РБК сообщает, что зарплаты работникам завода урезали из-за нерабочих дней, которые президент Владимира Путин объявил в апреле 2020 года в начале пандемии коронавируса. Напомним, что тогда глава государства потребовал от работодателей выплатить своим сотрудникам зарплату за нерабочий месяц.
В пресс-службе «Уралвагонзавода» заявили, что во время карантина персонал привлекался в количестве, минимально необходимом для выполнения производственных задач. Премиальная часть заработной платы сотрудников, находящихся в режиме нерабочих дней, была ниже, чем у работников, которые выполняли производственные задачи.