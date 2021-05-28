США и Польша проведут собственное расследование инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске
Правоохранительные органы США и Польши проведут собственное расследование по факту вынужденной посадки пассажирского самолета компании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, в Минске 23 мая.
Правоохранительные органы США и Польши проведут собственное расследование по факту вынужденной посадки пассажирского самолета компании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, в Минске 23 мая.
Глава криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис сообщил, что Польша и США уведомили страну о проведении расследования этого резонансного инцидента. Полицейский начальник также сообщил, что литовские следователи опросили почти всех пассажиров рейса Афины – Вильнюс и готовы поделиться собранными данными с Вашингтоном и Варшавой, сообщает «Интерфакс».
Кроме того, в расследовании принимают участие власти Греции, так как самолет вылетел из этой страны, и Ирландии, в которой зарегистрирована авиакомпания Ryanair.
Напомним, что белорусские власти направили самолет Ryanair в аэропорт Минска для посадки из-за сообщения о минировании лайнера. Чиновники заявили, что письмо с угрозой взорвать воздушное судно написали «солдаты «Хамас». При этом в палестинском движении свою причастность к данному инциденту отвергают.
Предполагается, что письмо с угрозой взрыва было предлогом для посадки самолета в Минске, так как с самого начала белорусские власти планировали задержать летевшего этим рейсом основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Журналиста обвиняют в призывах к массовым беспорядкам из-за освещения протестных акций в республике.