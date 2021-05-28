Сын Дмитрия Пескова приобрел долю в фирме по продаже леса и стройматериалов
Сын официального представителя Кремля Дмитрия Пескова от первого брака Николай Песков вместе с турецким бизнесменом Ширином Кулиевым стал владельцем компании «Векон констракшн», которая занимается торговлей лесом и строительными материалами
Сын официального представителя Кремля Дмитрия Пескова от первого брака Николай Песков вместе с турецким бизнесменом Ширином Кулиевым стал владельцем компании «Векон констракшн», которая занимается торговлей лесом и строительными материалами.
Фирма «Векон констракшн» была зарегистрирована в марте 2021 года гражданином Турции Джемом Эрбакышем. Через месяц эта компания перешла к некой Марии Борисовне Захаровой.
Однако уже в апреле стопроцентным владельцем компании стала некая Захарова Мария Борисовна. Николай Песков получил 33% акций этой компании буквально вчера - 27 мая.
Николай Песков ранее проживал и учился в Великобритании, а в Россию вернулся в 2012 году. Сначала он работал корреспондентом на государственном телеканале RT, затем перешел в компанию Fight Nights миллиардера Зиявудина Магомедова, который уже несколько лет находится под арестом.
В 2018 году сын Дмитрия Пескова открыл фирму по продаже твердого, жидкого и газообразного топлива «Фортунаойл плюс», но компания никакой деятельности не вела, поэтому в 2019 году была закрыта. Также у Николая Пескова есть ресторан «Донербургер».