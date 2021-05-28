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Политика
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28 мая 2021, 11:58

Замглавы Администрации президента приватизировал ведомственную квартиру и получил усадьбу на Рублевке

Издание «Важные истории» опубликовало расследование о недвижимости одного из самых непубличных российских чиновников из окружения Владимира Путина. Речь идет о заместителе главы администрации президента Владимира Островенко

Замглавы Администрации президента приватизировал ведомственную квартиру и получил усадьбу на Рублевке
Фото: visualrian.ru

Издание «Важные истории» опубликовало расследование о недвижимости одного из самых непубличных российских чиновников из окружения Владимира Путина. Речь идет о заместителе главы администрации президента Владимира Островенко.

Журналисты выяснили, что в 2015 году чиновник приватизировал трехкомнатную квартиру площадью 176,4 кв.м. в элитном ЖК «Дом на Тишинке» в Большом Тишинском переулке, стоимость которой в то время оценивалась примерно в 192 млн рублей. Эту жилплощадь Владимир Островенко до сих пор указывает в своей декларации.

Согласно выписке из Росреестра, квартиру в ЖК «Дом на Тишинке» кремлевский чиновник получил по «договору передачи» от федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации жилого фонда» Управделами президента. Говоря простым языком, элитную недвижимость г-н Островенко получил бесплатно, а в 2015 году он ее приватизировал.

Согласно российскому законодательству, для получения квартиры от государства чиновники должны располагать менее чем 15 кв.м. жилплощади на члена семьи. После получения государственного жилья чиновник обязан прежнюю свою недвижимость отдать стране или самостоятельно продать и передать вырученные деньги в бюджет.

Что касается Владимира Островенко, то до получения квартиры в «Доме на Тишинке» он вместе в супругой владел двум квартирами площадью 72 и 74,8 кв.м. Также в пользовании чиновника имелась служебная дача площадью 165,4 кв.м. С 2012 года Островенко указывал квартиру на 72 кв.м. уже как находящуюся в пользовании, а не в собственности. В 2014 году из декларации пропала квартира жены чиновника площадью 74,8 кв.м, однако за год до этого мать госслужащего Лариса Островенко стала собственницей квартиры площадью 74,6 кв.м. на Можайском шоссе.

К 2015 году Владимир Островенко с женой избавились от всех квартир в собственности и приватизировали квартиру в «Доме на Тишинке». Госдача осталась в их пользовании.

Летом 2020 года замглавы администрации президента стал владельцем усадьбы в элитном подмосковном поселке Горки-6. Этот коттедж ранее числился на балансе оздоровительного комплекса «Рублево-Успенский». На каком основании Островенко получил дом, не сообщается.

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