Глава Минэнерго США назвала российский газ самым грязным в мире
Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм назвала российский природный газ «самым грязным в мире». Именно по этой причине она выступает против строительства газопровода «Северный поток-2»
Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм назвала российский природный газ «самым грязным в мире». Именно по этой причине она выступает против строительства газопровода «Северный поток-2».
В своем выступлении на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям Дженнифер Грэнхолм заявила, что правительство выступает против газопровода «Северный поток-2», а причин тому несколько. Помимо геополитических проблем, связанных с действиями российских властей, это еще и качество газа. Г-жа Грэнхолм заявила, что по данному трубопроводу «транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле», поэтому он сам по себе представляет опасность.
Напомним, что ранее США ввели санкции против российского проекта «Северный поток-2». В конце мая 2021 года американские власти ввели ограничения в отношении российских судов и компаний, занятых в строительстве газопровода. При этом санкции против компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG введены не были.