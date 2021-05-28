Производители предупредили о возможном дефиците яиц из-за снижения закупочных цен
В своем обращении в Минпромторг производители отметили, что из-за падения спроса после празднования Пасхи и увеличения издержек закупочные цены стали ниже себестоимости
Российские производители куриных яиц обратились в Минпромторг с просьбой решить проблему с «критическим снижением» закупочных цен на этот вид товара. В своем обращении они отметили, что из-за падения спроса после празднования Пасхи и увеличения издержек закупочные цены стали ниже себестоимости.
Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева сообщила «Ведомостям», что ритейлеры по результатам аукционов сейчас закупают яйца по 36-45 рублей за десяток без учета НДС, а себестоимость десятка яиц составляет 49-52 рубля. За последний год себестоимость в птицеводстве выросла на 20-25% из-за увеличения цен на зерно, кормовые добавки и упаковку.
В Росптицесоюзе предупредили, что долго производители работать себе в убыток не смогут и начнут сокращать поголовье птицы. Это в свою очередь неизбежно приведет к дефициту яиц.
В организации предлагают решить проблему снижения закупочных цен путем отказа от преимущественно тендерных поставок в пользу прямых долгосрочных договоров.
В Минпромторге на обращение производителей пока не отреагировали, а в Минсельхозе заверили, что ситуация с яйцами является стабильной и комфортной для дальнейшего наращивания объемов производства.