28 мая 2021, 07:44
В Ярославской области 16-летняя девушка погибла от удара током при попытке сделать селфи
Несчастный случай произошел на станции Которосль. Старшеклассница решила сделать эффектную фотографию для социальной сети и забралась на железнодорожный мост. На мосту девушка получила смертельный удар током
Фото: Вести.ру
В Ярославской области 16-летняя девушка погибла при попытке сделать селфи на железнодорожном мосту.
Несчастный случай произошел на станции Которосль. Старшеклассница решила сделать эффектную фотографию для социальной сети и забралась на железнодорожный мост. На мосту девушка получила смертельный удар током.
По факту происшествия ярославская транспортная прокуратура проводит проверку. В ведомстве отметили, на мосту установлен запрещающий проход знак и соответствующая табличка перед железнодорожными путями, однако школьница запрет проигнорировала.