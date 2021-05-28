Глава Ryanair обвинил белорусские власти в угоне самолета авиакомпании
Руководитель авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири направил письмо главе департамента по авиации Министерства транспорта Белоруссии, в котором назвал инцидент с посадкой самолета в Минске 23 мая «незаконным и предумышленным угоном»
Руководитель авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири направил письмо главе департамента по авиации Министерства транспорта Белоруссии, в котором назвал инцидент с посадкой самолета в Минске 23 мая «незаконным и предумышленным угоном». Письмо главы лоукостера цитирует издание The Wall Street Journal.
В письме говорится, что белорусские диспетчеры отказались связаться с Ryanair после сообщений экипажу о минировании самолета, хотя первый пилот просил об этом наземные службы.
Майкл О'Лири написал, что заявления белорусских властей о том, что они якобы пытались связаться с авиакомпанией, не соответствуют действительности.
В Евросоюзе посадку в Минске самолета, выполнявшего рейс из Афин в Вильнюс, под предлогом минирования ранее назвали захватом гражданского лайнера. В качестве санкций ЕС запретил белорусским авиакомпаниям выполнять рейсы в европейские города, а перевозчикам рекомендовали не летать над территорией Беларуси.