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28 мая 2021, 07:33

Глава Ryanair обвинил белорусские власти в угоне самолета авиакомпании

Руководитель авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири направил письмо главе департамента по авиации Министерства транспорта Белоруссии, в котором назвал инцидент с посадкой самолета в Минске 23 мая «незаконным и предумышленным угоном»

Глава Ryanair обвинил белорусские власти в угоне самолета авиакомпании
Фото: ukranews.com

Руководитель авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири направил письмо главе департамента по авиации Министерства транспорта Белоруссии, в котором назвал инцидент с посадкой самолета в Минске 23 мая «незаконным и предумышленным угоном». Письмо главы лоукостера цитирует издание The Wall Street Journal.

В письме говорится, что белорусские диспетчеры отказались связаться с Ryanair после сообщений экипажу о минировании самолета, хотя первый пилот просил об этом наземные службы.

Майкл О'Лири написал, что заявления белорусских властей о том, что они якобы пытались связаться с авиакомпанией, не соответствуют действительности.

В Евросоюзе посадку в Минске самолета, выполнявшего рейс из Афин в Вильнюс, под предлогом минирования ранее назвали захватом гражданского лайнера. В качестве санкций ЕС запретил белорусским авиакомпаниям выполнять рейсы в европейские города, а перевозчикам рекомендовали не летать над территорией Беларуси.

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