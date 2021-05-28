Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки за год увеличила доход на 100 млн рублей
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки за 2020 год заработала 258,55 млн рублей. Такой доход указал в своей декларации ее супруг Василий Бровко - директор по особым поручениям государственной корпорации «Ростех»
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки за 2020 год заработала 258,55 млн рублей. Такой доход указал в своей декларации ее супруг Василий Бровко - директор по особым поручениям государственной корпорации «Ростех».
По сравнению с 2019 годом доход Тины Канделаки увеличился на 100 млн рублей. Год назад она задекларировала заработок 158,99 млн рублей. В собственности генпродюссер «Матч ТВ» указала квартиру площадью 312,8 кв.м, два машиноместа и мотоцикл Ducati Monster 797.
Тина Канделаки сообщила в беседе с Forbes, что ее доходы выросли из-за прибыли по операциям с ценными бумагами. Телеведущая добавила, что получает не только зарплату на «Матч ТВ», но и доходы с рекламных контрактов, ценных бумаг и дивидендов от участия в бизнесе.
Сам Василий Бровко задекларировал доход в размере 37,2 млн рублей и два автомобиля - Bentley Continental GT Speed и Audi A5 cabriolet.