Сотрудник Сбербанка вызвал Росгвардию из-за клиента, который хотел положить на счет 40 тысяч рублей монетами
В Москве сотрудник отделения Сбербанка на улице Виноградова вызвала сотрудников Росгвардии из-за клиента, который хотел положить на свой счет 40 тысяч рублей монетами
В Москве сотрудник отделения Сбербанка на улице Виноградова вызвала сотрудников Росгвардии из-за клиента, который хотел положить на свой счет 40 тысяч рублей монетами.
Клиент Сбербанка, директор онлайн-площадки «Московский киберспорт» Василий Рябов сообщил в Facebook, что накопил мелочью 40 тысяч рублей и решил положить их на свой счет. В банке ему сказали, что за прием монет берут комиссию, а без комиссии принимают только по 300 рублей.
Затем сотрудник Сбербанка сначала закрыл кассу на 20 минут, потом открыл и вызвал следующего клиента. «Я взял еще один талон, кассир это увидел, вышел из кассы, подошел к терминалу выдачи талонов и взял сам к себе талон, зашел в кассу и вызвал сам себя!», - рассказал бизнесмен.
Василий Рябов снова зашел в кассу и поинтересовался, когда его пригласят, после чего кассир согласился принять первые 30 монеток. Тогда Рябов попросил внести следующие 300 рублей, а сотрудник попросил его взять новый талон в электронной очереди.
Во время приема вторых 300 рублей в кассу вошли сотрудники Росгвардии, которых вызвала кассир. Когда силовики спросили причину их вызова, сотрудник банка заявил, что клиент «захватил кассу».
После разбирательства сотрудники Росгвардии потребовали от кассира написать объяснительную. При этом деньги Василий Рябов так и не смог внести деньги на свой счет.
В Сбербанке пообещали разобраться с ситуацией в отделении на Виноградова.