Минтранс России в ближайшее время выдаст европейским авиакомпаниям разрешение на рейсы в обход Беларуси
Российские авиационные власти в ближайшее время выдадут разрешение европейским авиакомпаниям на осуществление рейсов в РФ по альтернативным маршрутам в обход Белоруссии. Сейчас этот вопрос обсуждается в Росгвардии
Российские авиационные власти в ближайшее время выдадут разрешение европейским авиакомпаниям на осуществление рейсов в РФ по альтернативным маршрутам в обход Белоруссии. Сейчас этот вопрос обсуждается в Росгвардии.
Источник РБК в Министерстве транспорта сообщил, что проблемы с прилетом в Россию, с которыми в последние дни столкнулись европейские авиакомпании из-за рекомендации ЕС облетать Белоруссию, возникли из-за непроработанности новых маршрутов. В скором времени эта проблема должна разрешиться.
Напомним, что 26 мая авиакомпания Air France не смогла выполнить рейс из Парижа в Москву, так как не получила от России разрешения на вход в свое воздушное пространство в обход Беларуси. 27 мая с аналогичной проблемой столкнулась авиакомпания Austrian Airlines при выполнении рейса из Вены в Москву.
Европейским перевозчиками было рекомендовано облетать Белоруссию из-за резонансного инцидента с посадкой в Минске самолета компании Ryanair, выполнявшего рейс из Афин в Вильнюс. Лайнер под предлогом угрозы взрыва посадили в Минске с целью задержания основателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, которого белорусские власти обвиняют в призывах к массовым беспорядкам.