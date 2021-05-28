Бизнес-омбудсмен Борис Титов опроверг информацию о своей отставке
Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов опроверг информацию о своей скорой отставке. Он планирует исполнять обязанности омбудсмена до истечения своих полномочий в июне 2022 года
Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов опроверг информацию о своей скорой отставке. Он планирует исполнять обязанности омбудсмена до истечения своих полномочий в июне 2022 года.
«Хочу заметить, что "слухи о моей смерти сильно преувеличены", следуя великой цитате Марка Твена», - заявил Борис Титов, слова которого приводит ТАСС.
Ранее Борис Титов заявлял, что не собирается занимать должность бизнес-омбудсмена более двух сроков подряд. Второй срок истекает летом следующего года.
По данным газеты «Ведомости», Борис Титов покинет должность бизнес-омбудсмена досрочно, чтобы заняться предвыборной кампанией своей «Партии роста». Источники издания сообщили, что его место может занять миллиардер Олег Дерипаска или бизнес-омбудсмен по Москве Татьяна Минеева.