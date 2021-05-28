Германия предложила ввести санкции против транзита российского газа через Белоруссию
Власти Германии не исключили введения санкций против транзита российского газа через Белоруссию из-за принудительной посадки пассажирского самолета компании Ryanair в Минске
Власти Германии не исключили введения санкций против транзита российского газа через Белоруссию из-за принудительной посадки пассажирского самолета компании Ryanair в Минске.
Глава МИД Германии Хайко Маас по итогам неформальной встречи глав МИД стран-членов ЕС в Лиссабоне сообщил, что ввод ограничений против поставок российского газа через Белоруссию пока является «средне- и долгосрочной темой».
В свою очередь глава МИД Великобритании Доминик Рааб допустил введение санкций против российского газопровода «Северный поток-2» из-за посадки самолета и ареста основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Британское правительство намерено провести консультации по этому вопросу со своими партнерами.
Ранее власти Евросоюза в качестве ответа на действия Минска запретили белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в страны ЕС.