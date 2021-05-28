28 мая 2021, 01:38
Доходы главы «Роскосмоса» за год выросли в два раза. Он получил премию в 40 млн рублей
Доходы главы государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина за год выросли сразу в два раза. В 2019 году топ-менеджер заработал 44,1 млн рублей, а в 2020 году – уже 83,1 млн рублей
Фото: sciencepop.ru
Доходы главы государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина за год выросли сразу в два раза. В 2019 году топ-менеджер заработал 44,1 млн рублей, а в 2020 году – уже 83,1 млн рублей.
В пресс-службе «Роскосмоса» объяснили столь резкий рост доходов Дмитрия Рогозина выплатой ему двух премий в размере 40 млн рублей. Размер премии был утвержден наблюдательным советом корпорации, сообщает РИА Новости.
Так же в пресс-службе пояснили, что премии были выписаны Дмитрию Рогозину за 2019 и 2020 годы, но получил он их в один год. Поэтому общий заработок главы «Роскосмоса» за прошедший год составил более 80 млн рублей.