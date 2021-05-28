Бренд Domestos запустил конкурс среди российских школ на самый ужасный туалет
Бренд бытовой химии Domestos запустил конкурс среди школ на самый ужасный туалет. Победителям компания пообещала сделать ремонт за свой счет и предоставить годовой запас чистящего средства
Бренд бытовой химии Domestos запустил конкурс среди школ на самый ужасный туалет. Победителям компания пообещала сделать ремонт за свой счет и предоставить годовой запас чистящего средства.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету на странице конкурса, прикрепить фотографию туалета и указать адрес учебного заведения. Сейчас заявки на участие подали уже 140 школ. Судя по опубликованным на сайте конкурса фотографиям, ситуация со школьными туалетами в России печальная, а власти решить проблему не могут.
Все желающие также могут зарегистрироваться на сайте акции и проголосовать за самый плохой туалет. По данным на вечер 27 мая лидером голосования была уборная лицея №44 в Чебоксарах. По количеству «лайков» его догоняет туалет школы №1 города Гусь-Хрустальный. «Все очень печально. Дети отпрашиваются домой, если нужно посетить туалет», - написал один из учеников школы.
Отметим, что в прошлом году Domestos отремонтировал туалеты в трех российских школах, а еще 800 школ получили годовые запасы чистящих средств.