Россия перестала выдавать европейским перевозчикам разрешения на полеты в обход Белоруссии
Российские авиационные власти перестали выдавать европейским авиакомпаниям разрешения на прибытие рейсов в страну в обход воздушного пространства Белоруссии
Российские авиационные власти перестали выдавать европейским авиакомпаниям разрешения на прибытие рейсов в страну в обход воздушного пространства Белоруссии. Это произошло после того, как многие перевозчики решили отказаться от полетов над Беларусью после инцидента с принудительной посадкой пассажирского самолета Ryanair в Минске.
В связи с решением российских властей Austrian Airlines и Air France уже два дня не могут выполнить рейсы из Вены и Парижа в Москву.
В Министерстве иностранных дел Австрии выразили удивление по поводу такого решения. В ведомстве заявили, что решение не выдавать Austrian Airlines разрешение на полет из Вены в Москву по альтернативному маршруту в обход Белоруссии является «непонятным».
Предположительно, российские власти таким образом решили поддержать Белоруссию, против которой Евросоюз ввел авиасанкции. Напомним, что белорусским авиакомпаниям запретили летать в страны ЕС, а европейским перевозчикам рекомендовали отказаться от полетов в воздушном пространстве Беларуси.
В связи рекомендацией ЕС перевозчики вынуждены скорректировать свои маршруты, однако не могут получить соответствующего разрешения от России. Крайними в этой ситуации оказались пассажиры, которые не могут попасть в Москву.
В свою очередь глава правительства Белоруссии Роман Головченко в связи с запретом Евросоюза предложил России восстановить авиасообщение между странами в полном объеме. Премьер попросил открыть для авиакомпании «Белавиа» новые направления в России.