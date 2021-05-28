Голливудский актер Стивен Сигал вступил в партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»
Известный голливудский актер, продюсер, сценарист Стивен Сигал занялся политикой в России. Партийный билет герою боевиков официально вручат 29 мая на заседании центрального совета партии
Известный голливудский актер, продюсер, сценарист Стивен Сигал вступит в партию «Справедливая Россия - Патриоты - За правду». Партийный билет герою боевиков официально вручат 29 мая на заседании центрального совета партии.
Ранее Стивен Сигал уже был членом политсовета партии «За правду», которую осенью 2020 года основал писатель Захар Прилепин. В феврале 2021 года «За правду» стала частью объединенной партии на базе «Справедливой России».
Стивен Сигал в 2016 году по указу президента Владимира Путина получил гражданство России, однако избраться депутатом Госдумы он все равно не сможет, так как у него еще имеются американское и сербское гражданство. Тем не менее, в партии рассчитывают, что известный актер поможет им в предвыборной борьбе.
Напомним также, что в 2018 году глава МИД России Сергей Лавров назначил актера специальным представителем внешнеполитического ведомства по гуманитарным связям России и США.