27 мая 2021, 19:09
Замглавы томского УФСИН нашли в машине с множественными ножевыми ранениями
Инцидент произошел еще 26 мая. Утром Александр Зорин как обычно приехал к управлению на служебном автомобиле. Затем он попросил водителя выйти из машины, заявив, что у него конфиденциальный телефонный разговор. Вернувшись, шофер обнаружил начальника уже раненым
Фото: tomsk.bezformata.com
В Томске с четырьмя ножевыми ранениями госпитализировали заместителя начальника регионального управления ФСИН Александра Зорина.
По данным Life, инцидент произошел еще 26 мая. Утром Александр Зорин как обычно приехал к управлению на служебном автомобиле. Затем он попросил водителя выйти из машины, заявив, что у него конфиденциальный телефонный разговор.
Когда шофер вернулся, обнаружил начальника уже с множественными ранениями. Силовик был доставлен в реанимацию Томской областной клинической больницы. Сейчас Зорин уже находится в сознании, но врачи оценивают его состояние как тяжелое.
Александр Зорин смог сообщить, что сам нанес себе ранения. Причину своего поступка он не назвал.