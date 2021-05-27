Минюст внес в реестр иностранных агентов клона Фонда борьбы с коррупцией
Министерство юстиции РФ внесло в реестр «иностранных агентов» «Некоммерческую организацию «Фонд по борьбе с коррупцией»». Эта организация является клоном Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, который также входит в список инагентов
Министерство юстиции РФ внесло в реестр «иностранных агентов» «Некоммерческую организацию «Фонд по борьбе с коррупцией»». Эта организация является клоном Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, который также входит в список инагентов.
Директором организации-клона ФБК указан Александр Алексеевич Туровский – полный тезка бывшего волонтера штаба Алексея Навального. Ранее он объяснял свой уход из штаба политика тем, что «разочаровался в оппозиционере.
«Фонд по борьбе с коррупцией» был внесен в реестр НКО-иноагентов 12 мая 2021 года за получение денег из Украины. В базе Минюста указывается, что целью этой организации было «оказание влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов, органов местного самоуправления, на их решения и действия», сообщают «Открытые медиа».
Организация-клон была основана 13 июля 2020 года и зарегистрирована в нежилом доме, в котором находятся кафе «Мята Lounge» и магазин «Пятерочка». Финансовую деятельность этот фонд не вел, а его счета были заблокированы налоговиками.
Александр Туровский был волонтером московского штаба Алексея Навального. Летом 2017 года силовики, которые пришли в офис штаба, избили активиста, отвезли его в отделение, а затем суд оштрафовал его за неповиновение сотрудникам полиции. Спустя несколько дней Туровский обвинил Навального в том, что он не оказал ему никакой помощи, и добавил, что теперь им с политиком «не по пути».