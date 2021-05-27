Жители Индии на фоне пандемии начали поклоняться богине коронавируса
Храм богини «Корона Деви» или богини коронавируса появился в городе Коимбатор, население которого составляет более 1,5 млн человек. Местные священники ежедневно молятся новому божеству и просят его остановить эпидемию
Жители Индии, проживающие преимущественно на юге страны, начали поклоняться «богине коронавируса» на фоне роста заболеваемости COVID-19.
По данным агентства AFP, храм богини «Корона Деви» или богини коронавируса появился в городе Коимбатор, население которого составляет более 1,5 млн человек. Местные священники ежедневно молятся новому божеству и просят его остановить эпидемию.
«Из-за того, что коронавирус приводит к распространению болезни, мы поклоняемся вирусу как богине и молим ее каждый день о том, чтобы болезнь была менее тяжелой и перестала распространяться», - рассказали журналистам в храме.
Ситуация с COVID-19 в Индии стала стремительно ухудшаться в апреле из-за распространения нового штамма вируса, который оказался намного агрессивнее «оригинала». В конце апреля и начале мая в стране фиксировали по 350 тысяч новых случаев заражения в сутки. Более 300 тысяч человек скончались в результате осложнений.