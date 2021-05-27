Европейские авиакомпании отменили рейсы в Россию из-за авиасанкций против Белоруссии
Авиационные санкции Евросоюза против Белоруссии из-за инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета с опальным журналистом Романом Протасовичем негативно сказались на авиасообщении Европы с Россией
Авиационные санкции Евросоюза против Белоруссии из-за инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета с опальным журналистом Романом Протасовичем негативно сказались на авиасообщении Европы с Россией.
Так, авиакомпания Austrian Airlines вынуждена была отменить рейс из Вены в московский аэропорт «Домодедово», а компания Air France отменила рейс из Парижа в «Шереметьево». Российский «Аэрофлот» отменил пятничный рейс из Москвы в Вильнюс.
Отметим, что ранее Austrian Airlines и Air France отказались от использования воздушного пространства Белоруссии по рекомендации Евросоюза.
Французский перевозчик 26 мая не смог осуществить рейс из Парижа в Москву, так как из-за облета Белоруссии должен был получить новое разрешение от России на заход в ее воздушное пространство, но получил отказ. Этот рейс перенесли на 27 мая, но и сегодня он не состоялся.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что по вопросам авиаперевозок им лучше обратиться к авиационным властям, так как Кремль этими проблемами не занимается.