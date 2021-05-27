«Совет матерей» прокомментировал обвинения главы СКР в адрес родителей казанских школьников
Общественная организация «Совет матерей» прокомментировала заявление председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что в бойне, которая произошла в казанском лицее №175, виноваты родители школьников
Общественная организация «Совет матерей» прокомментировала заявление председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что в бойне, которая произошла в казанском лицее №175, виноваты родители школьников.
Ранее глава СКР заявил, что родители учащихся гимназии отказались оплачивать охрану, что и привело к трагедии.
Председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что перекладывать на родителей всю ответственность за стрельбу в школе №175 нельзя, так как отсутствие достойной охраны - это лишь одна из причин происшествия.
Буцкая отметила, что устроивший бойню в гимназии Ильназ Галявиев сейчас обследуется психиатрами, и «явно там были отклонения». При этом молодой человек смог легально получить разрешение на оружие, хотя для этого необходима медицинская справка. «Конечно, к охране школы есть вопросы, но точно нельзя говорить, что единственная причина трагедии в этом», - считает глава «Совета матерей».