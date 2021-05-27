Роскомнадзор решил не замедлять работу Facebook и сервисов Google
Роскомнадзор отказался от планов по замедлению работы социальной сети Facebook и сервисов Google, включая YouTube, из-за неудаления противоправного контента
Роскомнадзор отказался от планов по замедлению работы социальной сети Facebook и сервисов Google, включая YouTube, из-за неудаления противоправного контента.
Глава надзорного ведомства Андрей Липов заявил «Интерфаксу», что «радикальные меры» в отношении указанных сервисов применяться не будут до тех пор, пока угроза от них не превысит пользу.
В Роскомнадзоре заявили, что на данном этапе достаточно крупных штрафов, которые были назначены Google и Facebook за отказ удалить запрещенный в России контент.
«Наказание деньгами в том числе связано с работой людей, которые трудятся в этих соцсетях, отвечают за модерирование контента: он не убрал (запрещенную информацию), и компания пострадала деньгами», - заявил Андрей Липов, слова которого приводит РБК.
Что касается ситуации с соцсетью Twitter, работа которого на территории Росси была замедлена в апреле, то такая мера в отношении сервиса была принята в связи с тем, что неудаленный контент был связан с несовершеннолетними.
В РКН также подчеркнули, что пока российские власти ограничиваются лишь штрафами и замедлением работы сервисов, но не доводят ситуацию до блокировки.