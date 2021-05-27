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Общество
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27 мая 2021, 13:58

Экологи и журналисты опровергли данные о завершении работ по ликвидации разлива нефти в Коми

Экологи из организации «Гринпис» и журналисты опровергли информацию компании «Лукойл» о ликвидации последствий разлива нефти, который произошел в результате аварии на нефтепроводе между Ошским и Харьягинским месторождениями нефти в начале мая

Экологи и журналисты опровергли данные о завершении работ по ликвидации разлива нефти в Коми
Фото: greenpeace.ru

Экологи из организации «Гринпис» и журналисты опровергли информацию компании «Лукойл» о ликвидации последствий разлива нефти, который произошел в результате аварии на нефтепроводе между Ошским и Харьягинским месторождениями нефти в начале мая. Вопреки утверждениям нефтяников, «радужное» пятно продолжает двигаться по воде.

В компании «Лукойл-Коми» уверяют, что работы по очистке акватории рек Колва и Печора «почти завершены». Жители республики Коми и соседнего Ненецкого АО, экологи и региональные журналисты заявляют, что это не так – нефтяное пятно продолжает свое движение по рекам.

В «Гринпис» сообщили, что разлив нефтепродуктов не локализован до конца и его распространение продолжается. Нефтяная пленка растянулась на десятки километров по реке Колва, что подтвердила паводковая комиссия после облета акватории.

Напомним, что авария на нефтепроводе между Ошским и Харьягинским месторождениями нефти произошла более двух недель назад. В Усинске из-за попадания нефтепродуктов в Колву был введен режим чрезвычайной ситуации.

25 мая «Лукойл» отчитался о завершении очистки участка территории в районе разгерметизации нефтепровода, где утечка была локализована на площади примерно 1,3 гектара. В компании заверили, что сбор нефтепродуктов находится в завершающей стадии.

В свою очередь в «Гринпис» заявляют, что нефть продолжает вытекать из-за бонового заграждения, а работы по ликвидации разлива в реальности не были свернуты - техника и люди продолжают ликвидировать утечку.

В свою очередь представители Всемирного фонда дикой природы (WWF) сообщили, что согласно снимкам из космоса, впервые признаки утечки были замечены еще 20 марта 2021 года, а затем на снимках за 7, 20 и 24 апреля. В «Лукойле» это опровергли и заявили, что на снимках эффект разлива нефти создает ручей с теплой водой, однако в WWF заявили, что их представитель в Нарьян-Маре не увидел на этом месте никакого теплого ручья.

В «Лукойл-Коми» сообщили в интервью программе журналиста Алексея Пивоварова «Редакция», что на нефтепроводе произошла не авария, а разгерметизация. Сама труба нефтепровода находилась в хорошем состоянии и проходила контроль в 2019 году. По предварительным подсчетам компании, в почву вылилось порядка 90 тонн нефтесодержащей жидкости, а в реку – еще около 9 тонн. Экологи считают, что объем утекшей нефти может быть намного больше.

Журналисты «Редакции» также напомнили, что недавняя проверка в «Лукойл-Коми», которую проводил Росприроднадзор Светланы Радионовой, показала, что компания не должным образом обеспечивает эксплуатационный контроль за техническим состоянием трубопроводов и других сооружений. В ведомстве тогда указали и на угрозу разгерметизации трубопроводов и разлива нефти. В «Лукойле» заявили, что проводили собственную проверку и приняли все меры по устранению нарушений, однако это не помогло предотвратить крупный разлив нефти в Коми и НАО.

Стоит отметить, что утечки нефти на объектах «Лукойла» в Коми происходили и раньше. Так, в августе 2020 года вылилось около 7 тонн нефтесодержащей смеси, а в октябре 2020 года - одна тонна, что позволяет говорить о системной проблеме с утечками. В нефтяной компании, тем не менее, отказываются признавать системность проблемы и говорят, что «просто так совпало».

Экологи считают, что предотвратить дальнейшие утечки нефти можно, в том числе и с помощью судов, которые должны закрывать опасные для экологии производства. Однако в российских реалиях принятие таких решений маловероятно, поскольку бюджеты регионов и страны в целом слишком зависят от добычи нефти.

По факту разлива нефти в Коми Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ». По этой статье «Лукойлу» грозит крупный штраф. В свою очередь Росприроднадзор сообщил о проведении внеплановой проверки в компании.

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