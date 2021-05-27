Глава СКР считает, что трагедия в казанском лицее произошла из-за отказа родителей платить за охрану
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин назвал свою версию, объясняющую массовую стрельбу в казанском лицее №175, в результате которой погибли семь учащихся 8-го класса и два педагога
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин назвал свою версию, объясняющую массовую стрельбу в казанском лицее №175, в результате которой погибли семь учащихся 8-го класса и два педагога.
Главный следователь страны считает, что трагедия в школе произошла из-за отсутствия охраны, за которую родители детей отказались платить, сообщает РИА Новости.
Ранее директор лицея №175 рассказала журналистам, что сотрудники частного охранного предприятия (ЧОП) работали в учреждении до марта 2020 года – до перевода школьников на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. После возобновления учебы в очном режиме в сентябре 2020 года администрация лицея не стала продлевать контракт из-за отсутствия на это средств. С тех пор охрану в школе заменяли вахтерша и тревожная кнопка.
СМИ также выяснили, что ни одна из школ Татарстана, кроме спортивной школы олимпийского резерва, не заключала контракты на предоставление охранных услуг.