«Открытая Россия» объявила о самоликвидации из-за давления властей
Андрей Пивоваров сообщил, что все региональные отделения «Открытой России» закрываются, все члены исключены из организации во избежание возможного уголовного преследования
Организация «Открытая Россия» (одноименная британская организация признана нежелательной) объявила о полном прекращении своей деятельности в РФ.
Исполнительный директор «ОР» Андрей Пивоваров сообщил, что организация самоликвидируется из-за решения Госдумы ужесточить ответственность по статье об осуществлении деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной в России нежелательной.
Андрей Пивоваров сообщил «МБХ медиа», что все региональные отделения «Открытой России» закрываются, все члены исключены из организации во избежание возможного уголовного преследования.
«Нам не нужны новые штрафы и уголовные дела, и мы хотим защитить наших сторонников. На любого человека, связанного с „Открыткой“, можно будет возбудить уголовное дело», - пояснил исполнительный директор «ОР».
Пивоваров также высказал мнение, что российские депутаты принимали закон о нежелательных организациях специально под «Открытку». Он отметил, что в реестр нежелательных организаций включено около 30 организаций. При этом «Открытой России» формально в этом списке нет, так как нежелательной признана одноименная британская организация, а не российская. Однако именно членов «Открытки» власти преследуют по статье о нежелательных организациях.