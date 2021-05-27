ФСИН рассказала о зарплатах осужденных к принудительным работам в размере 200 тысяч рублей
Руководство ФСИН России заявило, что средняя зарплата осужденных к принудительным работам составляет от 20-24 тысячи рублей, но в некоторых случаях их зарплата может доходить до 220 тысяч рублей
Руководство ФСИН России заявило, что средняя зарплата осужденных к принудительным работам составляет от 20-24 тысячи рублей, но в некоторых случаях их зарплата может доходить до 220 тысяч рублей.
В сообщении ведомства приводятся примеры, согласно которым приговоренные к принудительным работам в Белгородской области получают по 224 тысячи рублей, в Новгородской области – 102 тысячи рублей, в Приморском крае – 94 тысячи рублей, а в Волгоградской области – 80 тысяч рублей. Все эти доходы в несколько раз выше средних по регионам.
При этом в службе исполнения наказаний не уточнили, в какой сфере были задействованы осужденные, зарабатывающие по 100-200 тысяч рублей.
Между тем, эксперты выразили сомнение в достоверности предоставленных ФСИН сведений о высоких зарплатах осужденных. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил «Известиям», что приведенные ведомств цифры являются «фантастическими».
«Будь это распространенной практикой, люди побежали бы садиться в тюрьму, раз там можно так основательно поправить свое материальное положение», - иронизирует г-н Мельников.
Эксперт отметил, что заключенные в СИЗО и колониях обычно получают до 7 тысяч рублей в месяц. В исправительных центрах при организациях бизнеса зарплата чуть выше – до 15 тысяч рублей.