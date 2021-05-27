В Петербурге рейсовый автобус столкнулся с фонарным столбом и повис над землей
В Санкт-Петербурге рейсовый автобус не справился с управлением, столкнулся с мачтой освещения и повис над землей. Инцидент произошел на Ленинском проспекте недалеко от дома №90
Фото: ВКонтакте/spb_today
В Санкт-Петербурге рейсовый автобус не справился с управлением, столкнулся с мачтой освещения и повис над землей. Инцидент произошел на Ленинском проспекте недалеко от дома №90.
В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщили, что в результате происшествия пострадали три человека. По другим данным, число пострадавших может составлять 10 человек.
Водителя автобуса, которого заблокировало в кабине, и пассажиров пришлось эвакуировать из транспортного средства спасателям, сообщает «Фонтанка».
В ГИБДД рассказали, что водитель рейсового автобуса не справился с управлением и допустил столкновение с фонарным столбом. Предположительно, водителю могло стать плохо.