Силовики проводят обыски у членов Либертарианской партии в Москве, Петербурге и Красноярске
Координатор «Правозащиты Открытки» Татьяна Усманова сообщила «МБХ медиа», что в Москве обыски проводятся у члена федерального комитета партии Игоря Ефремова и в квартире, где ранее проживал пресс-секретарь организации Александр Гуд
Сотрудники правоохранительных органов утром 27 мая начали обыски по месту жительства членов незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР).
Координатор «Правозащиты Открытки» Татьяна Усманова сообщила «МБХ медиа», что в Москве обыски проводятся у члена федерального комитета партии Игоря Ефремова и в квартире, где ранее проживал пресс-секретарь организации Александр Гуд.
Также обыски проходят у членов ЛПР в Санкт-Петербурге и Красноярске. Телеграм-канал Avtozak уточняет, что в Красноярске обыск проходит у Ильи Даниленко. Силовики объяснили свой визит расследованием «дорожного дела» (дело о перекрытии дорог во время протестного митинга)».
Член партии Михаил Светов сообщил, что после обысков правоохранители задержали шесть либертарианцев. «Это самая масштабная спецоперация против либертарианцев за всю историю ЛПР», - написал политик в Twitter.