В Нижегородской области прокурор и его заместитель подрались из-за служебной квартиры
В Нижегородской области прокурор Андрей Травкин и его заместитель Вячеслав Рехтин подрались из-за служебной квартиры. Из-за драки силовиков в нижегородской прокуратуре сейчас проводится проверка
В Нижегородской области прокурор Андрей Травкин и его заместитель Вячеслав Рехтин подрались из-за служебной квартиры. Из-за драки силовиков в нижегородской прокуратуре сейчас проводится проверка.
Телеграм-канал Baza сообщает, что драка между Андреем Травкиным и Вячеславом Рехтиным произошла во время работы. Конфликт произошел из-за ведомственной квартиры, в которой проживал Рехтин до назначения Травкина прокурором Нижегородской области.
Ранее Вячеслав Рехтин был исполняющим обязанности прокурора области, в связи с чем ему выделили служебную квартиру. Позже силовик переписал эту жилплощадь на себя в постоянное пользование. Узнав об этом, Андрей Травкин решил проучить подчиненного и забрал у него ключи от рабочего кабинета, а также гостиничного номера Рехтина, в который зампрокурора переехал из-за ремонта в квартире.
Рехтин два дня ночевал в гараже, после чего высказал свои претензии начальнику. Ссора перешла в драку, после чего заместителю прокурора пришлось покинуть занимаемую должность. Андрею Травкину после этого инцидента выделили охрану.
Примечательно, что в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области информацию о драке начальников из-за ведомственной квартиры назвали «бредом».