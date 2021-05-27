Немецкие ученые установили связь между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов
Ученые из университета Гете в немецком Франкфурте обнаружили связь между вакцинами от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, а также американской Johnson&Johnson, и образованием тромбов
Ученые из университета Гете в немецком Франкфурте обнаружили связь между вакцинами от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, а также американской Johnson&Johnson, и образованием тромбов. Напомним, что ранее по этой причине некоторые страны отказались от вакцинации населения препаратом AstraZeneca.
Профессор Рольф Маршалек сообщил, что возникновение тромбоза связано с аденовирусными векторами, которые обе вакцины используют для доставки спайкового белка вируса COVID-19 в организм человека. Этот спайковый белок направляется не в цитозольную жидкость здоровой клетки, где коронавирус производит белки, а в ядро. Затее части спайкового белка расщепляются и создают мутации, которые не могут связаться с клеточной мембраной и вызвать иммунизацию. Вместо этого мутантные версии белка вызывают образование тромбов. Профессор также отметил, что такие случаи встречаются у одного вакцинированного из 100 тысяч, сообщает РБК.
Впервые информация о риске образования тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca появилась еще в начале марта. По этой причине ряд стран, например, Австрия, Эстония, Латвия, Литва, Дания, Исландия и Норвегия, приостановили или полностью отказались от вакцинации населения этим препаратом.
В компании AstraZeneca настаивают на том, что их вакцина абсолютно безопасна, а Всемирная организация здравоохранения рекомендовала продолжать прививать населения от коронавируса этой вакциной.