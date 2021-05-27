Глава Чечни предложил оказывать медицинскую помощь непривитым пациентам в последнюю очередь
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил ввести санкции против граждан, которые не хотят прививаться от коронавируса. Чиновник считает, что отказавшихся от вакцины россиян в случае болезни нужно лечить в последнюю очередь
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил ввести санкции против граждан, которые не хотят прививаться от коронавируса. Чиновник считает, что отказавшихся от вакцины россиян в случае болезни нужно лечить в последнюю очередь.
На заседании чеченского оперштаба по борьбе c COVID-19 Рамзан Кадыров заявил, что гражданам нужно обязательно делать прививки, чтобы сформировать коллективный иммунитет. В этом случае властям больше не придется вводить ограничительные меры.
«А если он [гражданин] и будет не согласен [делать прививку], я говорю — он получит последним лечение. Пусть почувствует, насколько страшна нехватка кислорода», - заявил глава Чечни, слова которого приводят «Открытые медиа».
Отметим, что российские власти уже не раз жаловались на низкие темпы вакцинации населения от коронавируса и критиковали россиян за безответственность и нежелание ставить прививки. При этом в России для привитых граждан до сих пор не ввели ни одной льготы или привилегии, чтобы хоть как-то стимулировать их к вакцинации.