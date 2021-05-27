«Сообщество потребителей энергии» обвинило компанию «РТ-Инвест» в захвате мусорного рынка
Ассоциация «Сообщество потребителей энергии» обвинила дочернюю компанию госкорпорации «Ростех» - «РТ-Инвест», которая занимается строительством мусоросжигательных заводов, в захвате мусорного рынка России
Ассоциация «Сообщество потребителей энергии» обвинила дочернюю компанию госкорпорации «Ростех» - «РТ-Инвест», которая занимается строительством мусоросжигательных заводов, в захвате мусорного рынка России.
Заместитель главы ассоциации Валерий Дзюбенко заявил, что запланированное «РТ-Инвест» строительство 25 мусоросжигательных заводов (МСЗ) является нецелесообразным, так как приоритетом должна быть глубокая переработка отходов.
«Сообщество потребителей энергии» также раскритиковало финансирование строительства МСЗ в виде заключения договоров поставки мощности (ДПМ) с потребителями электроэнергии, которые предусматривают повышенную плату для таких потребителей. Это в свою очередь приводит к перекрестному субсидированию, когда льготные тарифы на электроэнергию для населения обеспечивают повышенные тарифы для предприятий, сообщает РБК.
Ранее против строительства 25 МСЗ выступила организация «Гринпис». Экологи отметили, что при сжигании отходов выбрасывается огромный объем парниковых газов и вырабатывается токсичная зола, которая негативно влияет на здоровье людей. Кроме того, строительство мусоросжигательных заводов не создаст дополнительных рабочих мест. Для функционирования МСЗ достаточно двух-трех человек, тогда как для сортировки и переработки мусора необходимо более 100 сотрудников.
В «РТ-Инвест» необходимость сжигания мусора объясняют большим объемом, так называемых мусорных «хвостов», которые невозможно переработать. Такие отходы или отправляются лежать на свалки или сжигаются.