Российские активисты массово переезжают в Грузию и на Украину из-за политического давления
С начала 2021 года из России в соседнюю Грузию из-за политического давления уехали 80 человек. Об этом сообщили в грузинском филиале Free Russia Foundation, который в нашей стране был внесен в список «нежелательных организаций»
С начала 2021 года из России в соседнюю Грузию из-за политического давления уехали 80 человек. Об этом сообщили в грузинском филиале Free Russia Foundation, который в нашей стране был внесен в список «нежелательных организаций».
Эксперт фонда Антон Михальчук рассказал «Открытым медиа», что организация оказывает юридическую и информационную поддержку россиянам, которые оказались в трудной ситуации. Чаще всего это политические активисты, правозащитники и сотрудники организаций, признанных «иностранными агентами».
В 2020 году в Грузию уехали 20 российских граждан, но многие позже вернулись на родину. В начала 2021 году число политэмигрантов составило уже 80 человек. Еще около 100 человек в этом году переехали из России на Украину.
Антон Михальчук отметил, что пик обращений за помощью в грузинский офис Free Russian Foundation пришелся на январские акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Сейчас российские активисты приезжают в Грузию в ожидании решения российского суда по делу о признании организаций Навального экстремистскими.
Среди тех, кто переехал в Грузию из-за давления со стороны властей, оказались художница-акционистка Дарья Апахончич (ее внесли в реестр инагентов), бывший главный редактор «Новостей Киселевска» Наталья Зубкова, бывший пресс-секретарь незарегистрированной Либертарианской партии Александр Гуд и председатель ЛПР Ярослав Конвей.