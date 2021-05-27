27 мая 2021, 02:03
Словакия вслед за Венгрией официально одобрила российскую вакцину «Спутник V»
Словакия стала второй страной Евросоюза, которая официально одобрила российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». В июне жителей страны начнут прививать этим препаратом
Фото: evo-rus.com
Словакия стала второй страной Евросоюза, которая официально одобрила российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». В июне жителей страны начнут прививать этим препаратом.
Правительство Словакии поручило Минздраву принять все необходимые меры для начала вакцинации населения «Спутником V».
На сегодняшний день из всех стран Евросоюза официально вакцину «Спутник V» одобрили только Словакия и Венгрия.
В официальный список одобренных властями ЕС вошли вакцины компаний AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Иностранным туристам, которые привились указанными препаратами, разрешат посещать страны ЕС.
Россия подала заявку на регистрацию в ЕС вакцины «Спутник V» еще в январе 2021 года, однако препарат так и не одобрили.