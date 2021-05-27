Владимир Путин назвал обязательную вакцинацию населения «нецелесообразной»
С таким заявлением он выступил после появления информации о том, что власти Якутии решили сделать прививки, в том числе от коронавируса, обязательными для работающего населения
Президент Владимир Путин выступил против введения обязательной вакцинации в России. С таким заявлением он выступил после появления информации о том, что власти Якутии решили сделать прививки, в том числе от коронавируса, обязательными для работающего населения. Новость вызвала широкий общественный резонанс, после чего якутские чиновники убрали слово «обязательная» из пресс-релиза о вакцинации.
Глава государства высказал мнение, что вводить обязательную вакцинацию населения «нецелесообразно и нельзя», сообщает ТАСС.
Владимир Путин считает, что граждане сами должны осознать тот факт, что без прививки они рискуют получить осложнения при болезни или даже умереть.
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что вакцинация в нашей стране может стать обязательной, если это будет соответствовать интересам государства.