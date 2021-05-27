27 мая 2021, 00:36
Во Франции по подозрению в подготовке теракта задержали выходцев из Чечни
Во французском департаменте Нижний Рейн по подозрению в подготовке террористического акта полиция задержала группу уроженцев России. Несколько человек являются выходцами из Чеченской республики
Фото: m.ee.sputniknews.ru
Во французском департаменте Нижний Рейн по подозрению в подготовке террористического акта полиция задержала группу уроженцев России. Несколько человек являются выходцами из Чеченской республики.
Агентство AFP уточняет, что по подозрению в подготовке диверсии задержали четырех человек в возрасте от 16 до 18 лет, из которых трое - чеченцы.
Выходцев из России задержали в рамках предварительного расследования, которое проводила Национальная антитеррористическая прокуратура. Где и когда задержанные планировали совершить теракт, не сообщается.
Отметим, что некоторое время назад в этом же департаменте силовики уже задерживали выходцев из Чечни, которых подозревали в финансировании сирийских боевиков.